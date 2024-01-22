Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 15:43
Memura Büyükşehir tazminatı ve Kira yardımı yapılacak

Haber bugün TV ekranlarında geçti. Hükümet çalışma başlatmış. Sizce ne kadar kira yardımı yapılır tahminleri alalım


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 15:57

5 bin lira olur, ama herkese verilmezse evi olana veya büyükşehirde yaşamayana kesinlikle haksızlık olur. Büyük sehirde yaşayanlara madem pahali memnun değilsin gel küçük sehirde yasa desen çoğu kabul etmez.


Çorluilolsun
Şef
22 Ocak 2024 15:57

Keşke olsa fakat olacağını düşünmüyorum genel seçim öncesi de konuşulmuştu sonradan unutuldu


gusssen
Aday Memur
22 Ocak 2024 16:28

Umarım yapılmaz yapılırsa kiralar yine yükselir ve olan orta tabaka da asgari ücrete çalışan halka olur. Memurum bunun yerine denetim yada yaptırımlarla şu ev sahiplerinin önünü kessinler zam olmasın yeterli

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