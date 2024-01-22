Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2024 15:46
KADEME DERECE HESAPLAMA

İyi günler Personel Kaleminde Çalışan arkadaşlar varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

2011 2 Mayısta 4 Yıllık Meslek Lisesi mezunu olarak İnfaz ve Korumu Memuru oldum. 2019 da ön lisans 2021 de lisans mezunu oldum. Mesleğe 20 yaşında başladım askerliğimi 18 gün bedelli olarak yaptım. 2021 yılında intibak için diplamamı gönderdiğimde emsale takıldığım söylenerek her yıl mayıs ayında gelen terfimde alınarak 30 temmuza atıldı ve 2 yan verilmedi şuan 5/3 derece kademem ama ben meslek lisesi mezunu olarak başladım bir yan verilmediği gibi elimdeki hakkımda alındı bu konuda emsal kararı olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

İnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmekPromosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındaAdalet Çalışanları Birlik Olma Vakticezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Maaş farkları bu hafta yatar mı haftaya mı kalır8 yıl ardından 1 yanOcak Ayında Askerden Geldiğim İçin Maaş Farkı Alamıyorum?Katiplikten istifa edip mübaşirliğe başvurmak2024 Tayin dönemi - Ordu?10 günluk raporda maaş kesinti oluyor mu?

Sözlük

Diyarbakır 2 hamburger 1 20 Ocak doğumlular 5 şu an çalan şarkı 5 Şehirler arası dinlenme tesisleri 3 lohusa 1 mangal 1 güne bir söz bırak 2 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 3 ğ harfi yerine y harfi kullanan insan 3

Son Haberler

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar çıktıBorcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdüFarelerin bastığı hastaneden açıklamaHavaalanı polisini gülümseten olayİYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?