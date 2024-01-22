Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 16:29
Ünvan değişikliği sonucu mühendis unvanı ve ek ödeme sorunu

Tekniker olarak çalışmaktayken ünvan değişikliği sınavı ile mühendis ünvanını 20.12.2023 itibariyle aldım, fakat yeni görev yerine başlamadım.Ocak ayı maaşında ek ödeme oranının yine tekniker ünvanına göre yapıldığını gördüm. Atama tarihi itibariyle ek ödeme mühendis ünvanına göre olmalıydı diye düşünüyorum. Bu konu hakkında bilgisi olanlardan bilgi alabilirmiyim

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