muvazzaf astsubay sözlü mülakat ne zaman olur?

Merhaba arkadaşlar deneyimli veya bilen arkadaş olan varsa yardımcı olabilir mi? 13 şubatta fiziki yeterlilik sınavı var acaba tam olarak ne zaman sözlü mülakat olabilir. Şubat ayında mı olur yoksa Mart gibi mi olur?

Merhaba arkadaşlar deneyimli veya bilen arkadaş olan varsa yardımcı olabilir mi? 13 şubatta fiziki yeterlilik sınavı var acaba tam olarak ne zaman sözlü mülakat olabilir. Şubat ayında mı olur yoksa Mart gibi mi olur?