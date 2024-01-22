Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Ocak 2024 16:41
muvazzaf astsubay sözlü mülakat ne zaman olur?
Merhaba arkadaşlar deneyimli veya bilen arkadaş olan varsa yardımcı olabilir mi? 13 şubatta fiziki yeterlilik sınavı var acaba tam olarak ne zaman sözlü mülakat olabilir. Şubat ayında mı olur yoksa Mart gibi mi olur?

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