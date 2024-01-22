Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Ocak 2024 16:45
Gsb ünvan değişikliği ACİL

Arkadaşlar kadrolu hizmetli memurum. Ancak Şubat ayında eğer askere gittikten sonra yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açılırsa ben bu sınava askerdeyken girebilir miyim ? Bilen varsa cevaplayabilir mi ?

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