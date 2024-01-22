Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 16:48
İdare insiyatifi ve hamile nöbeti

Herkese merhaba. Hemşireyim ve gebeyim. 24 ncü haftadan itibaren nöbet yazılmıyor ancak uygulamalara baktıgımda çogu hastanede gebenin de isteği ve yazılı olarak bildirmesi ile idare insiyatifinde nöbete devam ettiği durumlar var deniyor çalıştıgım yerde de daha önceki idare insiyatif kullanmıs başka hastanelerde de var örnekleri diye duydum.Sizin var mı böyle bildiğiniz?


meturas
Aday Memur
22 Ocak 2024 17:13

Bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almanızı dilerim.

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