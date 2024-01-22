Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ocak 2024 17:04
öğretmen yıllık izin

idareci olmayan bir öğretmen yıllık izin kullanabilir mi acaba


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Ocak 2024 17:07

Mazeret izni kullanabilir


Velocıraptor
Genel Müdür
22 Ocak 2024 17:50
iyi ki sen varsın yoksa bu kolay soruları kim cevaplaycaktı :))
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Mazeret izni kullanabilir


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Ocak 2024 18:02

Sen yorulma diye:) zor olunca sen cevaplarsin

Velocıraptor, 44 dk. önce
iyi ki sen varsın yoksa bu kolay soruları kim cevaplaycaktı :))
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