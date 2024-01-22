Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2024 17:45
Deprem bölgesi iller ne zaman şarktan çıkar

arkadaşlar bu iller ne zaman çıkar şarktan ? bu illere tercih dışı çok olur mu sizce?


sinanpolat22
Şef
22 Ocak 2024 18:22
ilk sorunun cevabını kimse bilemez ki devrem.
Toplam 1 mesaj

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