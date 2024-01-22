Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Ocak 2024 17:58
belediye atanma süreci
bir belediye atanmaya hak kazanığ güvenlik soruşturmasının tamamlanıp göreve başlanılması ortalama kaç gün sürer?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Ocak 2024 18:33
Atanılan şehre ve kurumun işleyişine göre değişir. 1-3 ay arası olabilir. Kurumdan bilgi alın.
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