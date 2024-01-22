Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2024 19:29
sözleşmeli personel disiplin cezaları

merhabalar

bakanlıkta sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım bizlerde 657 de ki disiplin cezalarına tabi miyiz? (uyarma, kınama, aylıktan kesme, vs) İmzaladığımız sözleşmede bununla ilgili bilgiler bulamadım.

teşekkürler..

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