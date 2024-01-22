KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Ocak 2024 19:40
MEB büro personeli 3183 insan kaynakları sıralama

10 kişi alınıyor 73.54 puanla tercih vermeyi düşünüyorum


Kuzukulagı
22 Ocak 2024 19:47

Puanım düşükmü arkadaşlar bu puana gelme ihtimali sizce nedir?

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