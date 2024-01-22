KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ocak 2024 19:50
belediyede mi üniversitede mi memura daha çok maaş verilir ?

hangisi daha fazladır ?

çalışma koşulu hangisinin daha iyi


the back of furkan
Aday Memur
22 Ocak 2024 19:53

sdsden dolayı belediye


İntihalci-girl
Aday Memur
22 Ocak 2024 19:57

maaşı ne kadardır peki ?

the back of furkan, 26 dk. önce

sdsden dolayı belediye


h.ulker
Aday Memur
22 Ocak 2024 20:13
2-3 bin fark olur maximum. ama belediyede çalışılmaz isterlerse 2 katını versinler..siyasetin en dibi, eğitimsiz liyakatsiz birbirinin kuyusunu kazıyan cuhela topluluğundan oluşan bir çalışma ortamın olacak tercih senin..
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 20242024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni 36 büro personeli ilanıTicarete atanan 1500 kisiden 1300'ü sözleşmeli Üniversite memuriyetinin avantajları nelerdir?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanıTercihlerde yerleşemediğinizde neler hissediyorsunuz?Kpss mi kasmaya devam edeyim yoksa özel sektör?

Sözlük

Mavi gözlüklerin nazarı değer mi 2 Temizliği abartan insan 3 yazamamak 1 Sabaha kadar açık kalan lamba 3 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 8 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 3 ayasofya camisi 3 çaput 3 ıtır 1 rapunzel 3

Son Haberler

THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktıTürkiye'nin en genç il başkanı Bartın'daBakan Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlere dair açıklamaYozgat'ta ekmek 8 liradan satılmaya başlandıİnternetten cep telefonu satıp göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?