belediyede mi üniversitede mi memura daha çok maaş verilir ?

2-3 bin fark olur maximum. ama belediyede çalışılmaz isterlerse 2 katını versinler..siyasetin en dibi, eğitimsiz liyakatsiz birbirinin kuyusunu kazıyan cuhela topluluğundan oluşan bir çalışma ortamın olacak tercih senin..

2-3 bin fark olur maximum. ama belediyede çalışılmaz isterlerse 2 katını versinler..siyasetin en dibi, eğitimsiz liyakatsiz birbirinin kuyusunu kazıyan cuhela topluluğundan oluşan bir çalışma ortamın olacak tercih senin..