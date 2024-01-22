Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2024 19:53
Büro personeli ile Destek personeli becayiş yapabilir mi??
Bilgisi olan arkadaşlar cevaplayabilir mi? Çok teşekkürler..

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