MEB öğretmen dışı sözleşmeli personelin eş durumu tayini hakkında

MEB sözleşmeli alımına atanıp bir yıl fiili görev yapıldıktan sonra üniversitede kamu personeli olan eşin çalıştığı şehre geçilebilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 3?ün b bendine göre mümkün görünüyor. Bakanlığı aradım beni yönlendirdikleri yetkili kişi kadroya geçmeden mümkün olamayacağını söyledi, hızlıca bir madde atfı yaptı ama net anlayamadım.Olmaz diye kestirdi yani kısaca.

Somut bir dayanak bulamıyorum bu konuda. Var mı bilen,tecrübesi olan ya da bu işlerde çalışan? MEB?in Sözleşmeli Öğretmenlere aitayrı mevzuatı var fakat öğretmen dışı olan sözleşmeli kadrolar için genel olansözleşmeli personel mevzuatı geçerli değil midir?