Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 21:13
ücretsiz izindeyken ikinci gebelik ve izin hakkında
Kasım ayında doğum sonrası ücretsiz 2 yıllık iznim doluyor ancak şimdi tekrar gebeyim. işe başlangıç vakti gelmeden doğumum var Eylül ayında. başlangıç ve tekrar ücretsiz izne ayrılış için ne yapmak gerekiyor. Doğum öncesi 8 hafta izin vakti geldiğinde başlangıç yapıp doğum sonrası 8 hafta sonrasında mi yeniden ayrılış yapacağım? bu süreler öncesi ve sonrası yıllık izin kullanabilir miyim hastanede başlangıç yapıp

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