ücretsiz izindeyken ikinci gebelik ve izin hakkında

Kasım ayında doğum sonrası ücretsiz 2 yıllık iznim doluyor ancak şimdi tekrar gebeyim. işe başlangıç vakti gelmeden doğumum var Eylül ayında. başlangıç ve tekrar ücretsiz izne ayrılış için ne yapmak gerekiyor. Doğum öncesi 8 hafta izin vakti geldiğinde başlangıç yapıp doğum sonrası 8 hafta sonrasında mi yeniden ayrılış yapacağım? bu süreler öncesi ve sonrası yıllık izin kullanabilir miyim hastanede başlangıç yapıp

Kasım ayında doğum sonrası ücretsiz 2 yıllık iznim doluyor ancak şimdi tekrar gebeyim. işe başlangıç vakti gelmeden doğumum var Eylül ayında. başlangıç ve tekrar ücretsiz izne ayrılış için ne yapmak gerekiyor. Doğum öncesi 8 hafta izin vakti geldiğinde başlangıç yapıp doğum sonrası 8 hafta sonrasında mi yeniden ayrılış yapacağım? bu süreler öncesi ve sonrası yıllık izin kullanabilir miyim hastanede başlangıç yapıp