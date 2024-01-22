Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Ocak 2024 21:49
Ağrı DHMİ'ye atanan memur arkadaşlar burada mı ?

2 memur atandı ulaşabilirler mi acaba ?

Çok Yazılan Konular

DHMİ tazminatTCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlı399 dan 3 yıl dolmadan 4B ye geçemedim.Memurların masa başında oturup 60 bin tl maaş almasıÖSYM merkezi atamada yerleşip ise başlamazsak ne olurPTT'de 399'a tabi 18 yıllık MemurKİT kurumu icinAskerden önce girdiğim mülakat askerdeyken aciklanirsaDHMİ becayiş talepleriTCDD Becayiş talepleri

Sözlük

girilen en iyi entry 1 ölümcül makineler 3 evlilik defterini kapatmak 2 ağız eğmek 1 bebek 2 Nietzsche 2 memduh bayraktaroğlu 1 Ankarada aşık olmak 9 Temizliği abartan insan 3 Mavi gözlüklerin nazarı değer mi 2

Son Haberler

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiKonut satışlarının yüzde 40'a yakın düştüğü Antalya'da tersine göç başladıKonya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldüBakanlık merkez teşkilatlarında CBK'lara aykırı teşkilat yapıları oluşturuluyor!Borsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

TÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?