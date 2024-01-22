KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


22 Ocak 2024 21:59
Pomem eğitim sürecinde sağlıktan dolayı ilişik kesme

Ben 30. Dönem öğrencisiyim sağlıktan dolayı ilişiğim kesildi Perşembe günü dava açtım ne zaman sonuçlanır ve geri donebilirmiyim ameliyatimi oldum şuan bir problemim yok.


memuraday-y
Şef
22 Ocak 2024 22:07

Ne ameliyatı oldunuz hocam ?


Nurhhh
Aday Memur
22 Ocak 2024 22:09

Kist vardı dalakta aldırdım

memuraday-y, 2 saat önce

Ne ameliyatı oldunuz hocam ?


Ankaralımemur41
Memur
22 Ocak 2024 22:18
illaki dönersin ama dönemin mezun olur mesleğe başlar öyle gelirsin.Benim öyle çok devrem var, bir sene sonra gelen , bi dönem altlla eğtime çağrılırsın onlarla mezun olursun
Nurhhh, 2 saat önce

Kist vardı dalakta aldırdım


Nurhhh
Aday Memur
22 Ocak 2024 22:20

Teşekkürler ederim

Ankaralımemur41, 1 saat önce
illaki dönersin ama dönemin mezun olur mesleğe başlar öyle gelirsin.Benim öyle çok devrem var, bir sene sonra gelen , bi dönem altlla eğtime çağrılırsın onlarla mezun olursun
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