Pomem eğitim sürecinde sağlıktan dolayı ilişik kesme

illaki dönersin ama dönemin mezun olur mesleğe başlar öyle gelirsin.Benim öyle çok devrem var, bir sene sonra gelen , bi dönem altlla eğtime çağrılırsın onlarla mezun olursun

illaki dönersin ama dönemin mezun olur mesleğe başlar öyle gelirsin.Benim öyle çok devrem var, bir sene sonra gelen , bi dönem altlla eğtime çağrılırsın onlarla mezun olursun