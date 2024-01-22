Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 22:23
tuik itirafi hissedilen enflasyon yuzde 129

TÜİK?in hesaplamalarına göre yüzde 64,7 olan 2023 tüketici enflasyonu vatandaşlarca yüzde 129,4 olarak hissediliyor.

Bu oran enag oranlarıyla aynı yazık günah bu ülke vatandaşlarına..


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 22:30

Tuik in itirafiyla ne alakası var bunun


Osmanlı1903
Memur
22 Ocak 2024 22:32

Nası ne alakası var kırptık diyorlar açıkça sence enflasyon yüzde 64.7 mi ben mi hesaplıyorum bu oranı.

129 diyorsa yarısını kırpmış demektir

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Tuik in itirafiyla ne alakası var bunun

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