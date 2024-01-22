Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 22:26
Eş Durumu Tayini
Büyük harfle yazdığım kısımda hangi kurumlardan bahsediyor? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz ? EŞİ ZORUNLU NAKLE TABİ KAMU KURUMLARDA görev yapanlar hariç olmak üzere; personel atandığı tarihten itibaren aynı ünitede fiilen iki yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunamaz.

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