Eş Durumu Tayini

Büyük harfle yazdığım kısımda hangi kurumlardan bahsediyor? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz ? EŞİ ZORUNLU NAKLE TABİ KAMU KURUMLARDA görev yapanlar hariç olmak üzere; personel atandığı tarihten itibaren aynı ünitede fiilen iki yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunamaz.

Büyük harfle yazdığım kısımda hangi kurumlardan bahsediyor? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz ? EŞİ ZORUNLU NAKLE TABİ KAMU KURUMLARDA görev yapanlar hariç olmak üzere; personel atandığı tarihten itibaren aynı ünitede fiilen iki yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunamaz.