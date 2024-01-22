Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Ocak 2024 22:27
Ydgg ve fydt

K/A Ydgg kapsamında görevlendirildim. Ispartada ki tazeleme eğitimine müteakip TBE/SBE standartlarında teste gireceğiz. Benim kalp rahatsızlığımdan dolayı aralık ayında almış olduğum FYDT?den Muaftır raporum mevcut. Bir dilekçe yazarak bunu belirtirsem görevlendirmem sonlandırılır mı yoksa testlerden muaf sayılarak göreve katılır mıyım? Bilgisi olan komutanlarımın arkadaşlarımın yardımını bekliyorum.

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