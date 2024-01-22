Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Ocak 2024 22:50
Botaş teknisyen maaşı

Arkadaşlar selamun aleyküm BOTAŞ un Şırnak için yaptığı alıma elektrik önlisanstan başvurdum. Bilgisi olan varsa çalışma koşulları, maaşı , ek mesaileri hakkında bilgi verebilir mi? Teşekkür ederim.

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