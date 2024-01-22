Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ocak 2024 23:03
Sizi iyi hissettirecek hesap
Paradan 1 tane sıfır atın. VE Bunu tüm herşeyde yapın. Mesela maaşınız 40 bin TL mi 4 bin TL olarak hesaplayın. Ev 2 000 000 mu 200 000 TL deyin araba 1 000 000 mu 100 000 deyin. Ekmek 10 lira mı 1 lira deyin. Çay 150 TL mi 15 TL deyin. Dolar 30 TL mi 3 TL deyin altın 2000 TL mi 200 TL deyin. Her aldığınız ve verdiğiniz de paranızdan 1 sıfır atın. eskisi gibi kendinizi iyi hissedin. paraniz değer kazanmış gibi hissedin.

errraayn
Memur
22 Ocak 2024 23:09

Yooo yanmaz kefen sat bize ben ondan istiyom aga:)

nolur n'olmaz belki yanmamızın önüne geçer

fakirlere şükretmesini öğretmek icün yanmaz kefen şart

(!)


TalhaEymenn
Aday Memur
22 Ocak 2024 23:10
Kefen ne alaka. yanmaz kefen istiyorsan amellerine dikkat et. İmanını kaybetme. İmanla yaşa imanla öl. o zaman kefen yanmaz
errraayn, 32 dk. önce

Yooo yanmaz kefen sat bize ben ondan istiyom aga:)

nolur n'olmaz belki yanmamızın önüne geçer

fakirlere şükretmesini öğretmek icün yanmaz kefen şart

(!)


arrifelltarif
Aday Memur
22 Ocak 2024 23:11

Alper GEZERAVCI'yı 2'nci rokete koyup fırlatmışsın adama:))

errraayn, 32 dk. önce

Yooo yanmaz kefen sat bize ben ondan istiyom aga:)

nolur n'olmaz belki yanmamızın önüne geçer

fakirlere şükretmesini öğretmek icün yanmaz kefen şart

(!)


ellibirincisymphony
Aday Memur
22 Ocak 2024 23:14

yıkıldım lan gülmekten :))) helal

arrifelltarif, 30 dk. önce

Alper GEZERAVCI'yı 2'nci rokete koyup fırlatmışsın adama:))


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
22 Ocak 2024 23:19

de işte !:)

arrifelltarif, 30 dk. önce

Alper GEZERAVCI'yı 2'nci rokete koyup fırlatmışsın adama:))


errraayn
Memur
22 Ocak 2024 23:28

o dediklerin öbür tarafta işimize yarayacak,

amma velakin ADALET lazim bu tarafta,

Emekliyi/yoksulu/garip gurebayı gözeten

bir Ahlaki Yönetim Sistemi lazim ilkin

(Hemi de bu tarafta aga bu tarafta)

TalhaEymenn, 31 dk. önce
Kefen ne alaka. yanmaz kefen istiyorsan amellerine dikkat et. İmanını kaybetme. İmanla yaşa imanla öl. o zaman kefen yanmaz

TalhaEymenn
Aday Memur
22 Ocak 2024 23:30
Konuyla ne alaka. konuyu neden saptiriyorsun. Evet emekli maaşlari gerçekten çok az kaldı diğer gruplara göre. Ama bunun tek müsebbibi Eyt Eyt diye ağlayan bebeler
errraayn, 13 dk. önce

o dediklerin öbür tarafta işimize yarayacak,

amma velakin ADALET lazim bu tarafta,

Emekliyi/yoksulu/garip gurebayı gözeten

bir Ahlaki Yönetim Sistemi lazim ilkin

(Hemi de bu tarafta aga bu tarafta)


errraayn
Memur
22 Ocak 2024 23:35

Ya bırak... mûnafikligi

EYT çıkarılırken tarih ve yaş olayı yerine kademe gelmeliydi

1 ay hatta 1 gün önce iş başlangıcı yapanla sonra yapan arasında

Uçurum var uçurum --- 17/20 sene fark var. Anlıyon mu !?

Eee nerde bu ülkenin Hukuk Sistemi ???

Nerde kaldı!? Sosyal Güvenlik ve Emekli Sistemi ???

ADALETİ nerede kaldı bu işin ???

Hanımlar beyler bu yasa çıkmalıdır

KADEME'DE ADALET ŞARTTIR

TalhaEymenn, 11 dk. önce
Konuyla ne alaka. konuyu neden saptiriyorsun. Evet emekli maaşlari gerçekten çok az kaldı diğer gruplara göre. Ama bunun tek müsebbibi Eyt Eyt diye ağlayan bebeler

TalhaEymenn
Aday Memur
22 Ocak 2024 23:38
Bak bilader kimsin nesin bilmiyorum her posta abuk sabuk alakasız cevaplar vererek konuya salça olma. Ben 2000 girisliyim 1 yıl yüzünden 60 yaşına kadar beklemem gerekiyor ama bu beni üzmüyor. Zira dünyanın neresinde 45 yaşında emeklilik var. Dünyanın en zengin ülkesi bile bu sisteme dayanamaz.
errraayn, 6 dk. önce

Ya bırak... mûnafikligi

EYT çıkarılırken tarih ve yaş olayı yerine kademe gelmeliydi

1 ay hatta 1 gün önce iş başlangıcı yapanla sonra yapan arasında

Uçurum var uçurum --- 17/20 sene fark var. Anlıyon mu !?

Eee nerde bu ülkenin Hukuk Sistemi ???

Nerde kaldı!? Sosyal Güvenlik ve Emekli Sistemi ???

ADALETİ nerede kaldı bu işin ???

Hanımlar beyler bu yasa çıkmalıdır

KADEME'DE ADALET ŞARTTIR

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