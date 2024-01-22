Sizi iyi hissettirecek hesap

Paradan 1 tane sıfır atın. VE Bunu tüm herşeyde yapın. Mesela maaşınız 40 bin TL mi 4 bin TL olarak hesaplayın. Ev 2 000 000 mu 200 000 TL deyin araba 1 000 000 mu 100 000 deyin. Ekmek 10 lira mı 1 lira deyin. Çay 150 TL mi 15 TL deyin. Dolar 30 TL mi 3 TL deyin altın 2000 TL mi 200 TL deyin. Her aldığınız ve verdiğiniz de paranızdan 1 sıfır atın. eskisi gibi kendinizi iyi hissedin. paraniz değer kazanmış gibi hissedin.

Paradan 1 tane sıfır atın. VE Bunu tüm herşeyde yapın. Mesela maaşınız 40 bin TL mi 4 bin TL olarak hesaplayın. Ev 2 000 000 mu 200 000 TL deyin araba 1 000 000 mu 100 000 deyin. Ekmek 10 lira mı 1 lira deyin. Çay 150 TL mi 15 TL deyin. Dolar 30 TL mi 3 TL deyin altın 2000 TL mi 200 TL deyin. Her aldığınız ve verdiğiniz de paranızdan 1 sıfır atın. eskisi gibi kendinizi iyi hissedin. paraniz değer kazanmış gibi hissedin.