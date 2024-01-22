Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 23:10
yer değiştirme
Merhabalar herkese eşim tıbbi sekreter olarak devlet hastanesinde çalışıyor eşim 1 sene sonra bana tabi olabiliyormu Not: polis memuruyum

Çok Yazılan Konular

iller arası açıklama şehir hastaneleri satışı Sağlık Hizmetlerine 0,74 KatsayıKadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişBecayişte ünvan Şartı halen var mıaile hekimliği performans kesintisiYeni atanan hemşireTDSiller arası hizmet puanı

Sözlük

Temizliği abartan insan 3 pazartesi günü 1 izzet altınmeşe 2 Ünlü biriyle evlenmek 7 bebek 2 Eskişehir 3 ölüm 4 İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için 1 bakla zehirlenmesi 1 heterojen 1

Son Haberler

TEM'de tır dorsesinde patlama: 1 itfaiye eri yaralandıMeclis'te İsveç için kritik oylama bu haftaBaşkentte 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın 9 saatte söndürüldüÖzgür Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştüIğdır-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?