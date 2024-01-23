Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
23 Ocak 2024 00:37
3+1 Tayin Askerlik Durumu

Merhaba Ocak 20 de 4 yılım doldu sözleşmeliyken askere gittiğimden dolayı 1 ay çıkış gözüküyor kadroya da nisan ayında geçtim. Alt bölge tayini istemek için işe başlama tarihini mi, Askerliğe gittiğim süreyi de eklediğimiz tarihi mi yoksa kadroya geçiş tarihini mi esas almam gerekir?

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