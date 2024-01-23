oyak ek hesap hk

oyağın her sene tanımlamış olduğu ek hesap bakiyesini bu sefer vakıfbank kafasına göre nasıl kapatabiliyor banka politikalarına bindiriyor işi limit güncellenmiyor bilgisi olan varmı

oyağın her sene tanımlamış olduğu ek hesap bakiyesini bu sefer vakıfbank kafasına göre nasıl kapatabiliyor banka politikalarına bindiriyor işi limit güncellenmiyor bilgisi olan varmı