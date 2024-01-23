KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ocak 2024 04:13
Arkadaşlar kpss lisans pegem tg 2 paragraf?

Arkadaşlar paragrafların yarısını yanlıs yaptım. Bilimsel ve felsefik metinleri okuyabileceğinim site var mı sınav tarzı böyle ya çünkü artık. Norm, öz gibi terimler kullanılıyo

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