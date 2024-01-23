Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ocak 2024 07:02
Il içi Mayıs'ta o halde şansımız hiç mi yok

Il içi Mayıs'ta olacak o halde emekli olacaklar norma yansimayacak mi yani, daha mı kötü oldu arkadaşlar ?

Çok Yazılan Konular

08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediÖğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Öğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?Farklaruzmanlığın 7 yıla inmesiİl Emri verilecek mi?Ocak-2024 Ek ders ücretleriMEB GYS TercihNeyi bekliyoruz hocam?PDR ile İlgili Çözüm Önerileri

Sözlük

güne bir söz bırak 2 haram olsun 1 hamburger 1 Sabaha kadar açık kalan lamba 7 dişçi korkusu 3 Bugün olanlar 1 cehalet mutluluktur 1 ios 17.3 2 mangal 1 Mavi gözlüklerin nazarı değer mi 2

Son Haberler

Davos'ta tartışılan yeni virüs tehlikesi! Hastalık X şimdilik bir senaryoYeniden imar için 2024'te birçok yatırım gerçekleştirilecekEğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıfKiralamalarda sözleşme dönemi! Yüzde 25 sınırını aşmak için yeni yolMehmet Aydın hapishaneye girdikten sonra ilk kez konuştu: 30 kilo verdim

Editörün Seçimi

tuik itirafi hissedilen enflasyon yuzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?