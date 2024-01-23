Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


23 Ocak 2024 07:42
İstanbul Tarihi Yarımada 4K

https://youtu.be/uhZ2b2sxKK4?si=yu5MoH045iUsxX35

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