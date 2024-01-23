Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2024 09:07
Alt bölge tayini

Merhaba alt bölge tayini dilekçesi ne kadar sürede sonuçlanır? Hangi durumlarda red gelir?

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