Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2024 10:15
Tayini çıkanlara tebliğ geldi mi?

Herkese merhaba. Tayin çıkanlara teblig ne zaman gelir, geldi mi? Bilgisi olan yazabilir mi? Bizim personel kalemi iş bilmez olduğu için guvenemiyoruz.


Emre2903
Aday Memur
23 Ocak 2024 10:32
Yazı gelmemiş bu haftaiçi gelir dedi bizim personel
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