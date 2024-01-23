Arkadaşlar bu HangiKredi uygulamasında yeni müşterilere özel 20.000 TL 6 ay 0 faizli krediler hakkında bilgisi olan var mı nedir ne değildir bilenler fikirlerini yazarsa güzel olur

Arkadaşlar bu HangiKredi uygulamasında yeni müşterilere özel 20.000 TL 6 ay 0 faizli krediler hakkında bilgisi olan var mı nedir ne değildir bilenler fikirlerini yazarsa güzel olur