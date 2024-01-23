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Editörler : Lanet


23 Ocak 2024 11:04
İade olup yoksun kalınan maaşlar hakkında

Merhaba arkadaşlar,

Ben idare mahkemesi kararıyla geri döndüm ama 10 yıl süren bir yargılamadan sonra.

Ben bir karar arıyorum. Yoksun kalınan haklar mahkeme kararında belirtmese de ödenmek zorundadır şeklindeydi. Hatırlayan bilen var mı ?

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