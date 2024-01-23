Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ocak 2024 11:28
Programcı ek ödeme sorunu

Arkadaşlarlar merhabalar,

Verilen ek ödemeden yararlanamayan tek ünvanız. Teknik hizmetlere sonra alınmanın mı yoksa toplu sözleşme metninin mi ceremesini çekeceğiz?

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