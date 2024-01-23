Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Ocak 2024 11:39
bilgisayar işletmenliği hakkında

merhabalar herkese şimdi yönetmelikte bunun için meb onaylı sertifika veya öğrenim gördüğü okulda bilgisayar dersi almış olduğunu kanıtlamak diye madde var onunla alakalı aklıma takılan birşeyi soracaktım, şimdi benim okuduğum üniversitede o dersi geçtim ama o bölümü bitirmedim kaydım silindi sadece o dersi geçmiş olduğunu bölümü bitirmesek de transkriptte geçmiş olduğunu belgelesek de yetiyor mu o kadroya atanmak için

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