Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ocak 2024 12:43
Görevlendirme/Kardoya geçme/Dava

Merhaba arkadaşlar, bulunduğum şehire benimle aynı dönemde özür grubu ile gelip ilçe emrimde çalışan aynı branştan bir arkadaş (bende ilçe emrimde bir okulda görevlendirmeyim) ara dönemdeki özür grubu atamalarında bir katakulli çevirerek benim görevlendirme çalıştığım okula kadrosu ile atandı. İlçeye gidip bu nasıl oluyor diye sorduğumda (benim puanım daha yüksek) mırın kırın edip beni gönderdiler. Ben bu durumu dava etmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim bir de dava nasıl sonuçlanır kabaca tahmini olan var mı?

Norm fazlası/ilçe emrimde olanlar bu olayı emsal gösterip olayı büyütebilir diye düşünüyorum. Olay biraz sıkıntılı

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