Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2024 13:15
Eş durumu tayini

Merhabalar Eşim 3+1 tabi sözleşmeli personel 1 yılını doldurdu bende aynı il içerisinde bir ilçede özel sektör de 14 senedir çalışıyorum eşim eş durumu tayini isteyebilir mi teşekkürler

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