Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2024 13:16
Tayin

15 Mayıs'ta kadro geçtim ve 4 senem doluyor

Normalde Mart sonu 4 sene olmuştu ama ama kadroya toplu geçtim Mayıs'ta

Alt bolge tayini ne zaman isteyebilrim Mart sonu mu Mayıs sonu mu


Prm1234
Aday Memur
23 Ocak 2024 13:22
+1

Hemsiree3437
Aday Memur
23 Ocak 2024 13:57
Bende sizinle aynı durumdayım maalesef il sağlıkla görüştüğümde kadroya geçtiğin tarihten +1 yıl daha beklemek gerekiyormus. yani mayısı beklememiz gerekiyor
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