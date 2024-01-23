Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ocak 2024 13:25
Hasarsızlık indirimi yeni araca aktarılır mı?

Merhaba,

Alacağım aracı 3 yıl kullansam 4 den başladığını düşünürsek , 7. rakama kadar yükseliyor. Sonrasında satıp başka araç alsam o araca bu indirim yansıyor mu, yoksa yeni araç 4 den mi başlıyor?

Birde yeni 2. el araç sigortası ne kadar (tofaş için.) İlk araç olacak?

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