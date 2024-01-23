Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ocak 2024 13:38
Paradan sıfır atın rahatlayın.
Evet son 22 yılda paraya 1 tane sıfır ilave oldu. bu da algilarimizin bozulmasına sebep oldu. Tıpkı 2002 öncesi paramizdaki 6 sıfır nasıl atildiysa biz de kendi hesaplamalarimizda paradan 1 sıfır atarsak kendimizi eskisi gibi rahat hissederiz. Örnek 40 bin maaş alıyorsak 4 bin diyelim. Dolar 30 TL ise 3 TL diyelim. Et 400 TL ise 40 TL diyelim. simit 10 TL ise 1 TL diyelim benzin 40 TL ise 4 TL diyelim. Ev 2 milyonsa 200 bin diyelim araba 1 milyonsa 100 bin TL diyelim. Böyle yapınca eskiden bi farkı olmuyor mesela ben 2013 de maaşım 1800 TL iken evi 155 bin TL ye aldım şimdi değeri 2 milyon ama paradan 1 sıfır atarsak maaşım 4 bin TL ev ise 200 bin TL oluyor eskisi gibi. Yapın rahatlayın.

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
23 Ocak 2024 13:58

Bu adamı acilen hazine ve maliye bakanı yapmamız lazım, ekonomiyi şahlandırır ekonomiyi düze çıkarır, böyle zeka herkeste bulunmaz degerlendirilmeli.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
23 Ocak 2024 13:59

Bu adamı acilen hazine ve maliye bakanı yapmamız lazım, ekonomiyi şahlandırır ekonomiyi düze çıkarır, böyle zeka herkeste bulunmaz degerlendirilmeli.


cetek
Şef
23 Ocak 2024 14:24

Paradan bir sıfır atmak fiyatları konusunda algımızı büyük oranda düzeltir.

Mesela araba 1 Milyon, eskinin 100 bin lirası. Ekmek 10 lira, eskinin 1 lirası gibi. Ha maaşlara bir sıfır eklenmedi orası ayrı.

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