Paradan sıfır atın rahatlayın.

Evet son 22 yılda paraya 1 tane sıfır ilave oldu. bu da algilarimizin bozulmasına sebep oldu. Tıpkı 2002 öncesi paramizdaki 6 sıfır nasıl atildiysa biz de kendi hesaplamalarimizda paradan 1 sıfır atarsak kendimizi eskisi gibi rahat hissederiz. Örnek 40 bin maaş alıyorsak 4 bin diyelim. Dolar 30 TL ise 3 TL diyelim. Et 400 TL ise 40 TL diyelim. simit 10 TL ise 1 TL diyelim benzin 40 TL ise 4 TL diyelim. Ev 2 milyonsa 200 bin diyelim araba 1 milyonsa 100 bin TL diyelim. Böyle yapınca eskiden bi farkı olmuyor mesela ben 2013 de maaşım 1800 TL iken evi 155 bin TL ye aldım şimdi değeri 2 milyon ama paradan 1 sıfır atarsak maaşım 4 bin TL ev ise 200 bin TL oluyor eskisi gibi. Yapın rahatlayın.

Evet son 22 yılda paraya 1 tane sıfır ilave oldu. bu da algilarimizin bozulmasına sebep oldu. Tıpkı 2002 öncesi paramizdaki 6 sıfır nasıl atildiysa biz de kendi hesaplamalarimizda paradan 1 sıfır atarsak kendimizi eskisi gibi rahat hissederiz. Örnek 40 bin maaş alıyorsak 4 bin diyelim. Dolar 30 TL ise 3 TL diyelim. Et 400 TL ise 40 TL diyelim. simit 10 TL ise 1 TL diyelim benzin 40 TL ise 4 TL diyelim. Ev 2 milyonsa 200 bin diyelim araba 1 milyonsa 100 bin TL diyelim. Böyle yapınca eskiden bi farkı olmuyor mesela ben 2013 de maaşım 1800 TL iken evi 155 bin TL ye aldım şimdi değeri 2 milyon ama paradan 1 sıfır atarsak maaşım 4 bin TL ev ise 200 bin TL oluyor eskisi gibi. Yapın rahatlayın.