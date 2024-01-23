Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


23 Ocak 2024 13:54
5434 4/C den 5510 4/a ya geçiş

28.12.2023 tarih ve 32413 Sayılı 7491 Sayılı Kanunun Madde 81. "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen" GEÇİCİ 44. madde hakkında ne düşünüyorsunuz?

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