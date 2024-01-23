Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Ocak 2024 14:09
Tarım Bakanlığı ek ödeme ile ilgili

Merhaba arkadaşlar tarım bakanlığında çalışan arkadaşlardan ek ödeme ile ilgili bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi? teknik şubelerde çalışan tekniker,teknisyen mühendis veya veteriner hekimler maaşda her ya ek ödeme alıyor bu yılbaşından sonra ünvana bakılmaksızın şubede fiiline görevi yapan her teknik personel alacak gibi bir söylenti vardı yalnız bu söylem ile ilgili bir kaynak bulamadım bazı teknik şubelerde benim gibi bilgisayar teknikeri, elektirik teknikeri vs vs ünvanlarındaki kişiler bu ek ödemeden faydalanabilicekmi yoksa faydalanamayacak mı bilgisi olan arkadaşların bilgilerini bekliyorum şimdiden teşekkürler.

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