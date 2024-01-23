Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2024 14:12
2022 kpss ile tds saglik bakanligi alimi olcak mi? olacaksa ne zaman olur bilgisi olan var mi

arkadaşlar sağlık bakanlığı 2022 puanıyla tds alımı yapacak mı

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