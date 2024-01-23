KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ocak 2024 15:07
KPSS 2023 P10 Puanıyla Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmenliği

MEB'e bağlı meslek liselerinde Elektrik öğretmenliği, elektronik öğretmenliği, uçak elektroniği öğretmenliği, raylı sistemler öğretmenliği, gemi elektroniği öğretmenliği düşünen 2023 KPSS ve eğitim bilimleri sınavlarına girmiş P10 puanı bulunan tercih verecek yada vermeyecek arkadaşlar wp ve telegram gruplarımıza katılmak isterlerse özelden iletişim kurabilirler. Formasyonlu yada formasyonsuz mühendis arkadaşlar da yazabilirler ama p10 puanınızın olması şart. Herkese iyi günler...

Çok Yazılan Konular

Sağlık raporu2023 KPSS Elektrik Elektronik Öğretmen adayları657'ye Tabi Memurun öğretmen Olarak atanmasıÖğretmen mi mühendis mi?

Sözlük

lohusa 1 Öksürük senfonisi 6 vekil 3 evlilik defterini kapatmak 2 pazartesi günü 1 Bugün olanlar 3 Birini parlatmaya çalışmak 2 eyyub 1 izzet altınmeşe 1 Mavi gözlüklerin nazarı değer mi 2

Son Haberler

Staj gördüğü atölyede sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldüUzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecekİYİ Parti Ankara adayını yarın açıklayacak2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti10 kişiyi bıçaklayan zanlı, iki gün önce doktorun odasını dağıtmış

Editörün Seçimi

TÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?