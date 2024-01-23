Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ocak 2024 15:22
İcra Dosyası Güvenlik Soruşturması

Geçmişte kapalı icra dosyası bulunması kişilerin güvenlik soruşturmasından olumsuz yanıt alınmasına neden olur mu? Konu hakkında bilgisi olan var mı?


araftaki vatandaş
Şef
23 Ocak 2024 15:27
olmaz.
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