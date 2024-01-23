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Editörler : supporters.


23 Ocak 2024 15:26
Yeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci

Birçok sendika dava açtı. Muhtemelen yürütmeyi durdurma da istediler. Bir haber yok mu hala acaba? Zira en azından şu konuda haklılar, geçiş süreci için iki dönem bile verilmedi. Bu bile kendi yönetmeliklerine aykırıydı. Mart ayı geliyor. İdari mahkemeden hala ses yok mu birinden bile!!!

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