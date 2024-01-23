KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2024 15:29
Tarım Bakanlığı büro personeli

Merhabalar alım tarihi hakkında bilgisi olan var mı? Büro personeli önlisans mi olacak lisans mi?


Dol8311
Memur
23 Ocak 2024 16:02

Kadro derecesi verilmemiş belli değil

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