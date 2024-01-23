Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ocak 2024 15:40
Sivil memur dernek üyelisi olabilir mi?

Egm' de çalışan sivil memurlar derneklere başkan veya üye olabiliyor mu?

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTaltif duyumu27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMaaş farkını yatıran illerEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 yılı genel atama hakkında26 Nisan açığa alınanlarÖzel sektörde çalışan eş nedeniyle atama talebiFarklı birimde çalışma durumunda branştan çıkış süresi

Sözlük

Kadınlar insandır bizler insanoğlu 2 özgüven 2 albino 1 Tesettür 2 muhtar 1 ölümcül makineler 3 künefe 2 Öksürük senfonisi 6 vekil 3 22 Ocak Dünya Acı Sos Günü 6

Son Haberler

Staj gördüğü atölyede sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldüUzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecekİYİ Parti Ankara adayını yarın açıklayacak2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti10 kişiyi bıçaklayan zanlı, iki gün önce doktorun odasını dağıtmış

Editörün Seçimi

TÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?