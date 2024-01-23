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Editörler : supporters.


23 Ocak 2024 15:46
Matematik Yüksek Lisans Bilim Sınavı Çıkmış Soru Paylaşımı

Benim gibi birçok kişi bilim sınavına girecek ancak bilim sınavında çıkabilecek ya da çıkmış sorular ile ilgili güncel bilgilere ulaşamıyor. Bundan dolayı bu forumu açıyorum. Daha önce Matematik yüksek lisans için bilim sınavına girmiş kişiler çıkmış soruları üniversite ve yıl/dönem eklentisiyle birlikte paylaşabilirse girecek arkadaşlar için bir fikir olur.

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