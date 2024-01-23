KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ocak 2024 15:58
muvazzaf astsubay sözlü mülakat ne zaman olur?
Merhaba arkadaşlar 13 şubatta spor mülakatı var acaba ne zaman sözlü mülakat olur şubat ayında mı olur yanı spor mülakatında 1- 2 gün sonra mı olur yoksa Mart gibi mi olur?

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