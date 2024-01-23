muvazzaf astsubay sözlü mülakat ne zaman olur?

Merhaba arkadaşlar 13 şubatta spor mülakatı var acaba ne zaman sözlü mülakat olur şubat ayında mı olur yanı spor mülakatında 1- 2 gün sonra mı olur yoksa Mart gibi mi olur?

Merhaba arkadaşlar 13 şubatta spor mülakatı var acaba ne zaman sözlü mülakat olur şubat ayında mı olur yanı spor mülakatında 1- 2 gün sonra mı olur yoksa Mart gibi mi olur?