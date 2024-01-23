Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Ocak 2024 16:39
Bakan Şimşek'in KİT ler hakkındaki açıklamaları

Bakan bey bugünkü açıklamalarıyla ne demek istedi?


kartal2014
Memur
23 Ocak 2024 16:55

Hep dediği şeyler, yapısal reformlar ama içerikleri tam olarak nedir ne değildir, çözülemeyen, yoruma açık ifadeler..


excalibur10
Aday Memur
23 Ocak 2024 16:56

Özelleşme vb . faaliyetler olacak bence başta galiba TCDD var söylentiler o yönde çünkü

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